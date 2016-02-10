США перебрасывают вторую группу авианосцев ближе к Корейскому полуострову - СМИ

08:15, 10 февраля 2016
Мир
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Присутствие в этом регионе двух атомных авианосцев США беспрецедентно для последних лет. 

REUTERS

США перебрасывают вторую авианосную группу ближе к Корейскому полуострову.

Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на японские СМИ.

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Авианосец «Джон Стейнис» и  сопровождающие его корабли дополнят постоянно развернутую в водах Дальнего Востока группировку ВМС США во главе с авианосцем «Рональд Рейган», которая базируется в районе Токио.

Отмечается, что присутствие в этом регионе двух атомных авианосцев США беспрецедентно для последних лет. Это связывают с ростом напряженности вокруг КНДР и сложной обстановкой в Южно-Китайском море, где Пекин, как утверждают в  Вашингтоне, стремится взять под контроль значительную часть акватории.

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