США могут развернуть стратегическую авиацию на Корейском полуострове - Reuters

11:06, 11 января 2016
Мир
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США и Южная Корея ведут переговоры относительно дальнейшей отправки стратегической авиации США на Корейский полуостров после того, как американский бомбардировщик B-52 пролетел над Южной Кореей в ответ на проведенные КНДР ядерные испытания на прошлой неделе.

REUTERS

"Соединенные Штаты и Южная Корея постоянно и тесно обсуждают дополнительное развертывание стратегических единиц", - заявил пресс-секретарь Министерства обороны Южной Кореи, отказавшись предоставить подробности, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Южнокорейские СМИ сообщают, что Вашингтон может использовать в Корее бомбардировщики В-2, атомные подводные лодки и стелс-истребители F-22.

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Сеул также заявил в понедельник, что со вторника ограничит до "минимально необходимого уровня" доступ к промышленному комплексу Кэсон, который расположен на север от милитаризованной зоны на корейской границе.

Как известно, на прошлой неделе КНДР заявила об успешных испытаниях водородной бомбы.

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