США могут развернуть стратегическую авиацию на Корейском полуострове - Reuters

"Соединенные Штаты и Южная Корея постоянно и тесно обсуждают дополнительное развертывание стратегических единиц", - заявил пресс-секретарь Министерства обороны Южной Кореи, отказавшись предоставить подробности, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Южнокорейские СМИ сообщают, что Вашингтон может использовать в Корее бомбардировщики В-2, атомные подводные лодки и стелс-истребители F-22.

Читайте такжеКим Чен Ын назвал ядерные испытания "самозащитой против США"

Сеул также заявил в понедельник, что со вторника ограничит до "минимально необходимого уровня" доступ к промышленному комплексу Кэсон, который расположен на север от милитаризованной зоны на корейской границе.

Как известно, на прошлой неделе КНДР заявила об успешных испытаниях водородной бомбы.