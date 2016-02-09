Правительство РФ представит Путину антикризисный план на 827 миллиардов рублей

Это следует из последней версии антикризисного плана, с которой удалось ознакомиться РБК, — она подготовлена в правительстве к обсуждению у президента Владимира Путина 10 февраля. В предыдущих версиях ФНБ не фигурировал.

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По мере поступления в правительство антикризисных заявок от ведомств стоимость антикризисного плана постепенно увеличивается. По состоянию на понедельник, 8 февраля, общая стоимость плана оценивается в 827,42 млрд руб. (собственная оценка правительства). Первые варианты, с которыми знакомился РБК, оценивались в 737 млрд руб.

В последней версии предложено четыре источника финансирования. За счет действующего бюджета предлагается профинансировать 446,87 млрд руб. В основном это бюджетные кредиты регионам (310 млрд руб.) и поддержка автопрома на 86 млрд руб.

Антикризисный фонд может составить 297,4 млрд руб. Но сам фонд правительством пока еще не создан. Еще 136,65 млрд руб. предлагается изыскать «в ходе исполнения бюджета». То есть это те деньги, которые могут появиться у правительства в результате секвестра текущих бюджетных расходов (его правительство пока не провело).

Последний источник финансирования, указанный в материалах правительства, — это средства ФНБ на сумму 39,8 млрд руб.