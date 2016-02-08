Берлин и Анкара хотят привлечь НАТО к борьбе с перевозчиками мигрантов

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу, передает украинская редакция "Немецкой волны".

По словам Ангелы Меркель, на встрече министров обороны стран-членов Альянса на этой неделе должны обсудить, "в какой мере НАТО может помочь в контроле за ситуацией на море и оказать поддержку Frontex и турецкой береговой охране".

Читайте такжеМеркель "в ужасе" от российских бомбардировок Сирии

Ангела Меркель также заявила о совместных действиях немецких и турецких правоохранителей, направленных на борьбу с нелегальными пересечениями границы в Турции. Будет продолжено и сотрудничество между странами по выявлению сетей контрабандистов, занимающихся переправкой мигрантов в Европу. Кроме того, необходимо проверить возможности координации действий турецкой береговой охраны и агентства Frontex в акватории Эгейского моря между Турцией и Грецией, отметила Ангела Меркель.

Напомним, ранее Анкара согласилась помочь Евросоюзу остановить поток искателей убежища в обмен на финансовую поддержку в 3 млрд евро, упрощение визового режима и возобновление переговоров о вступлении в Евросоюз.

По данным Международной организации по миграции, только в январе этого года около 360 мигрантов утонули в Средиземном море при попытке добраться до берегов Европы.