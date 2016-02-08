У берегов Турции при крушении судна с мигрантами погибли более 22 человек

Об этом рассказал представитель турецкой береговой охраны, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Он рассказал, что мигранты пытались достичь турецкого берега. По данным Hurriyet, еще четыре человека были спасены.

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По информации агентства Dogan, еще одно судно потерпело крушение в провинции Измир, у берегов города Дикили. В результате погибли 11 человек, еще троим удалось спастись.

Как сообщает Би-би-си, по данным Международная организация по миграции, по состоянию на 5 февраля 2016 года при попытках пересечь море и добраться до берегов Европы погибли по меньшей мере 374 человека.

Как отмечает телеканал, морской путь из Турции в Грецию является наиболее популярным способом для мигрантов, пытающихся попытаться войти в Европу в 2015 году. Таким образом в ЕС в 2015 году попали 854 тыс. человек.