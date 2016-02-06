Меркель: без надежной защиты внешних границ ЕС Шенген - под угрозой

Если ЕС не сможет надежно защитить свои внешние границы, это будет представлять угрозу для дальнейшего существования Шенгенской зоны, заявила в субботу, 6 февраля, канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видео, сообщает dw.

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"Морские границы сейчас удается не очень хорошо защищать, - признала Меркель. - Поэтому я прилагаю усилия, чтобы найти общее решение с Турцией". По словам канцлера, важной здесь является финансовая помощь для Анкары со стороны ЕС объемом 3 млрд евро для размещения и образования беженцев.

Если же защиту границ обеспечить не удастся, то, заметила Меркель, "свободное передвижение на внутреннем рынке, что также составляет основу нашего благосостояния, окажется под угрозой". В этом все страны-члены ЕС единодушны, подчеркнула канцлер.