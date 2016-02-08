В Москве ОМОН задерживает участников протеста "валютных ипотечников"

Российские силовики начали задерживать заемщиков валютных ипотек, которые устроили акцию протеста возле здания Центробанка РФ в Москве и перекрыли движение по ул. Неглинной, сообщает "Дождь".

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Как сообщает корреспондент телеканала с места событий, к зданию Центробанка после начала акции протеста приехали несколько автозаков. Туда полицейские занесли женщину без сознания. Задержали также и координатора акции. Всего около Банка России собралось около ста человек.

Отметим, 27 января в России валютные ипотечники банка «Райффайзен» пришли брать штурмом его главный офис в Москве с требованием выплачивать кредиты по старому курсу. Те, кто ранее получил кредит на покупку квартиры в долларах, требовали возможности расплатиться не по нынешнему курсу, а по ставке — 40 рублей.