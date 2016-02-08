Немецкая полиция обыскала квартиру предполагаемого военнокомандующего ИГИЛ

Немецкая полиция провела обыски в двух квартирах недалеко от города Майнц из-за подозрений в причастности их владельцев к террористическим группировкам. Операция прошло в воскресенье, 7 февраля.

Двух мужчин подозревают в участии в сирийской гражданской войне на стороне одной из террористических группировок. Об этом заявил представитель федеральной прокуратуры ФРГ в Берлине, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

У следователей нет данных о том, что существовали конкретные планы терактов. Правоохранители также не сообщили ни о том, был ли кто-то задержан и были ли изъяты какие-то вещи, так же они не предоставили информации о странах происхождения подозреваемых.

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Как сообщило издание Spiegel Online, один из подозреваемых проживает в деревне Санкт Иоганн рядом с Майнцем. Он предположительно был военнокомандующим "Исламского государства" одного из районов в Сирии. 32-летний подозреваемый попал в ФРГ осенью 2015 года как беженец. Сирийские активисты распространили в интернете информацию, что он может в будущем стать смертником.

Проведенный обыск стал уже вторым за неделю полицейской операцией против возможных джихадистов. В четверг в результате мероприятия, проведенного в Берлине, а также в двух других федеральных землях, полицейские ликвидировали вероятную террористическую ячейку исламистов. Заявлялось, что четверо последователей ИГ родом из Алжира могли планировать теракт в Берлине. Тогда арестовали двух человек.