Немецкая полиция держит под контролем более 400 потенциальных исламистов

Количество потенциальных исламистов, которые вернулись в Германию из Сирии и Ирака, растет, более 400 человек находятся в поле зрения правоохранительных органов, заявил начальник федерального управления уголовной полиции Гольгер Мюнх, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Он заявил, что количество тех, кто покидает Германию и едет в Сирию и Ирак воевать на стороне террористической группировки "Исламское государство", снижается. "Волна тех, кто уезжает, становится слабее", - отметил он. По словам начальника полиции, правоохранительные органы на сегодня знают о 780 радикалов, которые отправились на Ближний Восток. При этом, отмечает Гольгер Мюнх, не все из них намерены участвовать в боевых действиях - почти треть возвращается назад.

"Мы должны очень четко проследить, кто из них разочарован, возможно некоторые, кто уже не представляет угрозы, и кто остается проблемой", - отметил Гольгер Мюнх. По его словам, на сегодня правоохранители насчитывают "более 400 человек, которые представляют угрозу, и которых мы должны держать в поле зрения".