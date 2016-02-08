В РФ отреагировали на информацию о российских компонентах для ракеты КНДР

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве России космическую отрасль, заявил "Коммерсанту", что информация о передаче Москвой Пхеньяну технологий ракетного производства - "полная чушь и ахинея, которая даже на полпроцента не соответствует действительности".

"Мы четко следим за соблюдением режима нераспространения ракетных технологий, возглавляемая мной экспортная комиссия никогда разрешений подобного рода для Северной Кореи не выдавала", - заявил он.

Официальный представитель госкорпорации "Роскосмос" Игорь Буренков также заявил изданию, что эта информация Сеула не соответствует действительности.

Как сообщал УНИАН, о том, что компоненты для ракеты дальнего радиуса действия, запущенной в КНДР, поступили из России, заявил представитель консервативной партии Южной Кореи Сэнур Ли Чхоль Ву.

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По сообщению южнокорейского агентства Yonhap, Ли Чхоль Ву также отметил, что по данным разведки запущенный КНДР спутник весит около 200 кг и «бесполезен как спутник». Он пояснил, что обычно космический спутник весит от 800 до 1500 кг.

Ранее Япония, Южная Корея и США запросили в связи с испытаниями в КНДР баллистического оружия проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Напомним, что военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея провела испытание баллистической ракеты под видом космического пуска. Центральное телевидение КНДР в свою очередь сделало объявление об успешном запуске искусственного спутника Земли.