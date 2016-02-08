Эрдоган - Путину: "Что вы делаете в Сирии? Вы по сути являетесь оккупантом"

В интервью турецкой газете Hurriyet, выдержки из которого приводит агентство Bloomberg, Эрдоган прокомментировал последние события в Сирии, где правительственная армия при поддержке военно-космических сил России прорвала позиции мятежников под Алеппо.

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Турецкий президент обратился к Владимиру Путину: «Что вы делаете в Сирии? Вы по сути являетесь оккупантом», передает РБК.

На минувшей неделе сирийская правительственная армия прорвала линию обороны мятежников к северу от Алеппо и перерезала шоссе, связывающее второй по величие город Сирии с турецкой границей. По мнению западных СМИ, у правительственных войск появилась возможность взять Алеппо в кольцо и полностью овладеть городом, бои за который идут уже несколько лет.