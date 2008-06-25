В Молдове арестовали служебный автомобиль Энергоатома

Судебный исполнитель округа Чентру (Молдова) 24 июня арестовал автомобиль Škoda Octavia, который использовался представителем НАЭК «Энергоатом» во время командировки для участия в судебном заседании на территории Молдовы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Автомобиль был арестован во исполнение судебного решения Окружного экономического суда Молдовы от 19 октября 2007 года о взыскании с «Энергоатома» и госконцерна «Укратомпром» 51,094 млн. грн. в интересах ООО Pinar-Com (Молдова), аффилированной с Remington Worldwide Ltd.

«При этом действия судебного исполнителя были противоправными, поскольку решение суда не приобрело законной силы. Документы, предъявленные исполнителем, составлены на молдавском языке, а переводчик к участию в исполнительных действиях не допускался», отмечается в сообщении.

В «Энергоатоме» считают, что действия молдавской стороны являются незаконными еще и потому, что ряд переуступок права требования, на основании которых Pinar-Com является кредитором НАЭК «Энергоатом», был прерван. 5 июня 2007 года Верховный суд Украины признал недействительным договор переуступки права требования между ООО «Атомремонт» и ЗАО «Торговый дом «Союз» от 22. марта 2003 года.

Представитель «Энергоатома» сообщил о ситуации с арестом автомобиля в Посольство Украины в Молдове, а также направил соответствующее заявление в правоохранительные органы и обжаловал действия судебного исполнителя в судебном порядке.

Сейчас готовятся соответствующие письма в Генеральную прокуратуру Украины, Министерство иностранных дел и Кабинет министров.

Справка УНИАН. Молдавская компания Pinar-Com требует по 25 млн. грн. с ряда украинских энергокомпаний (в частности, «Запорожьеоблэнерго», «Днепроблэнерго», «Луганское энергетическое объединение» и «Николаевоблэнерго») на том основании, что они являются должниками «Энергоатома», хотя это противоречит действующему международному праву. Следовательно, долги этих компаний будут реализованы со значительной скидкой, а «Энергоатом» потеряет право требования возврата долгов у своих дебиторов. Убытки госкомпании могут превысить 296 млн. гривень.

В 1999 году Запорожская АЭС и ГП "Укрэнергомашкомплект" заключили договор на приобретение 25 ограничителей перенапряжения на 33 млн.долл.

26 декабря 1999 года «Укрэнергомашкомплект» и производитель оборудования - компания "Электрокерамика" (Россия) заключили дополнение к контракту, в котором договорились, что все спорные вопросы рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Поскольку «Укрэнергомашкомплект» не выполнил своих обязательств перед производителем, то после ликвидации предприятия вследствие банкротства ответчиком стало ГП НАЭК «Энергоатом».

В конце 2002 года "Электрокерамика" передала право требования должнику компании Remington Worldwide Limited (Гибралтар), связанной с известным бизнесменом Вячеславом ПЛАТОНОМ, которая и перевела дело о погашении задолженности НАЭК «Энергоатом» в молдавский суд, хотя это противоречит нормам международного права. Впоследствии RWL передала право требования Pinar-Com.