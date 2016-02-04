США увеличивают гуманитарную помощь сирийцам до $5,1 миллиарда с начала войны в Сирии - Керри

Секретарь Государственного департамента США Джон Керри объявил, что с начала войны в Сирии Соединенные Штаты увеличивают гуманитарную помощь сирийцам до 5,1 млрд. долл.

Об этом говорится на сайте Государственного департамента США.

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"Секретарь Керри объявил сегодня, что Соединенные Штаты предоставляют около 601 млн долл. дополнительной гуманитарной помощи на спасение людей, которые пострадали от войны в Сирии", - отмечается в сообщении.

Таким образом, в целом, финансовая помощь Соединенных Штатов с начала конфликта в Сирии составит более 5,1 млрд долл.

"Секретарь Керри также сообщил о (выделении) более 290 млн долл. американской помощи на развитие образования в Иордании и Ливане", - подчеркнули в Госдепартаменте.

В сообщении отмечается, что сирийский конфликт является самым большим и самым сложным чрезвычайным событием нашего времени, когда 17 миллионов человек, что составляет две трети довоенной численности населения Сирии, нуждаются в гуманитарной помощи.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Лондоне проходит международная финансовая конференция доноров, участники которой рассматривают пути помощи Сирии и соседним странам в связи с чрезвычайной ситуацией на Ближнем Востоке.

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Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что ФРГ обязалась предоставить 2,3 млрд евро на гуманитарную помощь пострадавшим в результате войны в Сирии гражданам до 2018 года.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвид Кэмерон заявил, что его страна обязалась выделить более 2,3 млрд фунтов на гуманитарную помощь пострадавшим из Сирии.

Евросоюз обязуется выделить более 3 млрд евро Сирии, Иордании, Ливану и Турции в связи с гуманитарным кризисом в Сирии.