ЕС выделит Сирии, Иордании, Ливану и Турции деньги на решение гуманитарных проблем - Туск

Об этом сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск в "Tвиттере". "Евросоюз и страны-члены обязуются выделить более 3 миллиардов евро на нужды Сирии, Иордании, Ливана и Турции в 2016 году", - отметил Дональд Туск.

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При этом президент Европейского Совета подчеркнул, что Евросоюз намерен поддерживать эти страны и после 2016 года.

Также он отметил, что Европейский инвестиционный банк планирует предоставить заем Турции, Иордании, Ливану и Египту в размере 12,5 млрд евро на поддержку сирийских беженцев.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Лондоне проходит международная финансовая конференция доноров, участники которой рассматривают пути помощи Сирии и соседним странам в связи с чрезвычайной ситуацией на Ближнем Востоке.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что Германия обязалась предоставить 2,3 млрд евро на гуманитарную помощь пострадавшим в результате войны в Сирии гражданам до 2018 года.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна обязалась выделить более 2,3 млрд фунтов на гуманитарную помощь пострадавшим из Сирии.