Генсек ООН о Сирии: голод является военным преступлением - BBC
23:00, 14 января 2016Мир
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун назвал военным преступлением использование голода как оружия в сирийском конфликте.
Использование голода как оружия войны является военным преступлением / un.org
Он обвинил в злоупотреблениях обе стороны, передает BBC Украина.
"Позвольте мне сказать четко: использование голода как оружия войны является военным преступлением", - цитирует руководителя ООН агентство Reuters.
Франция, Великобритания и Соединенные Штаты Америки попросили провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы требовать прекратить осаду сирийского города Мадая и позволить доставить туда помощь.
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До города, который удерживают повстанцы, во второй раз за эту неделю смог попасть гуманитарный конвой.
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