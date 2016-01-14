Генсек ООН о Сирии: голод является военным преступлением - BBC

23:00, 14 января 2016
Мир
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун назвал военным преступлением использование голода как оружия в сирийском конфликте.

Пан Ги Мун / un.org

Он обвинил в злоупотреблениях обе стороны, передает BBC Украина.

"Позвольте мне сказать четко: использование голода как оружия войны является военным преступлением", - цитирует руководителя ООН агентство Reuters.

Франция, Великобритания и Соединенные Штаты Америки попросили провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы требовать прекратить осаду сирийского города Мадая и позволить доставить туда помощь.

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До города, который удерживают повстанцы, во второй раз за эту неделю смог попасть гуманитарный конвой.

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