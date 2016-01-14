Генсек ООН о Сирии: голод является военным преступлением - BBC

Он обвинил в злоупотреблениях обе стороны, передает BBC Украина.

"Позвольте мне сказать четко: использование голода как оружия войны является военным преступлением", - цитирует руководителя ООН агентство Reuters.

Франция, Великобритания и Соединенные Штаты Америки попросили провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы требовать прекратить осаду сирийского города Мадая и позволить доставить туда помощь.

Читайте такжеФранция призвала Россию и армию Асада прекратить военные операции против мирных жителей в Сирии

До города, который удерживают повстанцы, во второй раз за эту неделю смог попасть гуманитарный конвой.