Во Флориде объявили чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за вируса Зика

Губернатор штата Рик Скотт подписал указ, разрешающий управлению сельского хозяйства проводить специальную обработку против комаров, которые могут быть переносчиками заболевания. Кроме того, управлению здравоохранения предписано принять все необходимые меры в соответствии с требованиями местных и федеральных медицинских властей, пишет Росбалт.

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Как передает Associated Press, власти Флориды считают, что во всех девяти случаях во Флориде люди заразились от тех, кто в последнее время ездил в страны, где сейчас распространена лихорадка.

Лихорадка Зика более всего опасна для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга. Подобные случаи отмечены в Бразилии. Ранее ВОЗ признала вирус угрозой международного масштаба.