Правительство Франции хочет продолжить чрезвычайное положение еще на три месяца
Во французский парламент поступило предложение Кабинета министров страны, который стремится продлить чрезвычайное положение (ЧП) еще на три месяца. Последний был введен 13 ноября после терактов в Париже.
Депутаты будут решать, одобрить продление ЧП, в то время как правозащитники, в частности Amnesty International, считают такой шаг угрозой демократии, сообщает Deutsche Welle.
"Террористическая угроза до сих пор весьма высока. Чрезвычайное положение необходимо. Оно показал свою пользу и должно быть продлено", - цитирует агентство AP представителя правительства Стефана ле Фоля. ЧП уже один раз продлевали - до 26 февраля.
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Благодаря внедрению ЧП полиция получила право на аресты и обыски, а также на запрет передвижений людей и транспорта в определенных местах. Еще одно правительственное предложение может позволить силовикам использовать оружие "для нейтрализации тех, кто совершил одно или несколько убийств и может их повторить".
За время действия ЧП французская полиция провела 3289 рейдов, началось 571 расследования - в основном за хранение наркотиков или оружия. 30 января в Париже состоялся марш протеста против ЧП.