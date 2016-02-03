Правительство Франции хочет продолжить чрезвычайное положение еще на три месяца

Депутаты будут решать, одобрить продление ЧП, в то время как правозащитники, в частности Amnesty International, считают такой шаг угрозой демократии, сообщает Deutsche Welle.

"Террористическая угроза до сих пор весьма высока. Чрезвычайное положение необходимо. Оно показал свою пользу и должно быть продлено", - цитирует агентство AP представителя правительства Стефана ле Фоля. ЧП уже один раз продлевали - до 26 февраля.

Читайте такжеВо Франции установили личность террориста, погибшего при штурме в Сен-Дени

Благодаря внедрению ЧП полиция получила право на аресты и обыски, а также на запрет передвижений людей и транспорта в определенных местах. Еще одно правительственное предложение может позволить силовикам использовать оружие "для нейтрализации тех, кто совершил одно или несколько убийств и может их повторить".

За время действия ЧП французская полиция провела 3289 рейдов, началось 571 расследования - в основном за хранение наркотиков или оружия. 30 января в Париже состоялся марш протеста против ЧП.