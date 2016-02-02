Tata Motors переименует модель Zica из-за эпидемии вируса Зика

"Мы сопереживаем в связи с тяжелыми последствиями, вызванными вспышкой вируса Зика во многих странах. Tata Motors, будучи социально ответственной компанией, решила провести ребрендинг автомобиля", - говорится в заявлении компании, передает Би-би-си.

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Новое название автомобиля пока неизвестно, его огласят в среду на автосалоне в Дели.

В начале недели Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Зика чрезвычайной ситуацией для стран Латинской Америки и угрозой мирового масштаба.

Такое определение было дано группой независимых экспертов.

В этом году, по оценке ВОЗ, вирусом Зика могут заразиться до 4 млн человек в Южной и Северной Америках.

В понедельник в Бразилии вступил в силу указ, согласно которому медицинские работники имеют право войти в любое здание, чтобы уничтожить места гнездования комаров. Для этого им даже не потребуется искать владельца недвижимости.