Кремль нашел замену загадочно скончавшемуся руководителю ГРУ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

"В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил генералу Коробову личный штандарт начальника ГРУ. Церемония состоялась в штаб-квартире Главка. В пятницу Коробов займет свой новый рабочий кабинет", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, согласно официальной версии, руководитель ГРУ РФ, генерал Игорь Сергун скончался 3 января 2016 года в Подмосковье. Несколько дней спустя, 7 января, американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor со ссылкой на свои источники сообщила, что это произошло 1 января, при этом Сергун находился не в России, а в Ливане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация Stratfor не соответствует действительности.