Трамп проиграл первые праймериз, которые проходили в штате Айова

Среди демократов пока побеждает Хиллари Клинтон, которая ранее занимала должность госсекретаря США. Однако ее оппонент Берни Сандерс, сенатор из штата Вермонт, отстает от нее лишь на 0,2 процентных пункта после подсчета 95 процентов голосов, передает Deutsche Welle по информации dpa.

Читайте такжеТрамп: я могу выстрелить в кого-нибудь и не потеряю избирателей

Еще одним результатом праймериз в Айове стало официальное прекращение избирательной кампании Майком Хакаби, бывшим губернатором штата Арканзас. Хакаби заручился очень небольшой поддержкой и объявил о прекращении борьбы за пост президента.

Результаты первых подобных голосований (из 50) не являются залогом выдвижения от партии, однако они имеют большое психологическое значение, подавая всей стране определенный "сигнал".