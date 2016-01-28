Швеция планирует депортировать около 80 тысяч беженцев

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По словам министра, для депортации будут зафрахтованы чартерные авиарейсы, и на эту операцию уйдет несколько лет.

В 2015 году 163 тысячи человек попросили убежища в Швеции. На данный момент было рассмотрено 58800 прошений, 55% из них были одобрены.

В начале января Швеция ввела временную проверку документов на границе с Данией. Теперь все прибывающие на автобусах, поездах и судах с юга не смогут попасть в Швецию без соответствующих разрешений.

Ряд членов правительства предполагает, что большой приток людей за короткие промежутки времени может представлять угрозу для национальной безопасности и общественного порядка.

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Правозащитники, со своей стороны, опасаются, что Стокгольм становится глух к чаяниям беженцев.

Также, по данным властей страны, растет число детей, прибывающих в Швецию без сопровождения взрослых, и это серьезно увеличивает нагрузку на социальные службы.

Как говорят в миграционном ведомстве, только за прошлый год в королевство прибыло 33 тысячи несовершеннолетних.

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Отмечается, что глава шведской полиции попросил дополнительно привлечь более 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов для борьбы с терроризмом, депортации мигрантов и контроля за центрами содержания беженцев.