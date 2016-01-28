ВОЗ прогнозирует заражение вирусом Зика до 4 миллионов человек

ВОЗ прогнозирует, что вирусом Зика могут заболеть от трех до 4 миллионов жителей планеты. Об этом сообщает Reuters.

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По словам директора организации, вирус разносят москиты и масштаб его распространения становится угрожающим.

"Мы можем ожидать, что заразятся 3-4 миллиона человек", - отметил эксперт ВОЗ по инфекционным заболеваниям Маркус Эспиналь.

В данный момент вакцины от вируса не существует. Среди его признаков могут быть легкая лихорадка, сыпь и покраснение глаз. При этом около 80% заразившихся не испытывают никаких симптомов.