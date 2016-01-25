Вирус Зика, который поражает плод в утробе матери, быстро распространяется в Западном полушарии - СМИ

Вспышка инфекционного заболевания, в результате которого, как полагают, могут появляться на свет дети с аномально маленькой головой, вынудила правительства стран Латинской Америки советовать женщинам не беременеть до выяснения всех обстоятельств, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Мы хотели бы посоветовать всем женщинам репродуктивного возраста предпринять меры для планирования своей беременности, и избегать беременности в этом и следующем году", - этот совет, прозвучавший из уст заместителя министра здравоохранения Сальвадора Эдуардо Эспинозы, стал, пожалуй, наиболее радикальной мерой в Латинской Америке, охваченной новой болезнью, одним из последствий которой может, по некотором данным, стать рождение детей с аномально маленькой головой.

Читайте такжеВ США зафиксирован первый случай микроцефалии, связанный с вирусом Зика

Насколько известно, это результат заражения женщины вирусом Зика, который в некоторых случаях может поражать плод в утробе матери.

Вирус, который переносят комары, очень быстро распространяется в Западном полушарии, и некоторые специалисты уже говорят о начале пандемии.

На Ямайке, например, женщинам советуют избегать заводить детей в течение ближайшего полугода.

Министр здравоохранения Ямайки Храс Дейли говорит, что нет никаких сомнений в том, что вирус вскоре достигнет острова, так как он уже был обнаружен на Гаити.