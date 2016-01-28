Самолеты НАТО за два года поднимались в воздух более 400 раз для перехвата российских самолетов - Столтенберг

Об этом он сообщил во время презентации годового отчета в Брюсселе, передает корреспондент УНИАН.

“В течение двух последних лет российская воздушная деятельность рядом с европейским воздушным пространством НАТО увеличилась почти на 70%. В ответ самолеты союзников поднимались более 400 раз для перехвата российских самолетов”, - подчеркнул Столтенберг.

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Ранее УНИАН сообщал, что члены Североатлантического альянса обсуждают увеличение численности своих войск на восточном фланге НАТО и подчинение их формальному командованию. В то же время представители НАТО утверждают, что планы значительного развертывания войск вблизи РФ вряд ли будут поддержаны Берлином, однако ФРГ может согласиться на один батальон в регионе.