Вирус Зика уже зафиксировали в Швеции

В Швеции зарегистрирован случай заражения человека вирусом Зика.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шведский телеканал TV4.

По данным СМИ, вирус не вызвал серьезного заболевания у его носителя. Медики полагают, что риска возникновения эпидемии в стране нет.

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"Причин полагать, что вирус будет распространяться в Швеции, нет. Комаров, которые являются носителями вируса, здесь нет. Поэтому и нет повода беспокоиться, что он будет здесь распространяться", - заявил эпидемиолог Шведского управления здравоохранения Андерс Тегнелл.

Власти Швеции не давали каких-либо рекомендаций отказаться от поездок в страны риска.

Ранее Радио Дании сообщило, что один случай заражения вирусом Зика подтвержден и в этой стране. Заболевший находится на лечении в больнице, он недавно вернулся из поездки в Центральную и Южную Америку.

Как сообщал УНИАН, вирус Зика сейчас быстро распространяется в Латинской Америке, он передается через укусы комаров и вызывает врожденные дефекты у детей.

Ранее вирус Зика был обнаружили у жителя Вирджинии (США), который недавно вернулся из-за границы.

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Особую опасность этот вирус может представлять для беременных женщин, у которых, как предполагают, он может спровоцировать микроцефалию плода, что приводит к формированию у новорожденных уменьшенных размеров головы и мозга.

Вирус Зика неизлечим. Сегодня единственный способ противостоять ему - бороться с разносящими его насекомыми.