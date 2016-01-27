Аргентина страдает от нашествия саранчи - BBC

По словам чиновников, это худшее нашествие вредителей по крайней мере за последние 50 лет, передает BBC Украина.

Насекомые, которые существенно увеличивают популяцию во время умеренного дождевого сезона, угрожают урожаю подсолнечника и хлопка, а также пастбищам для скота.

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На прошлой неделе популярны среди туристов пляжи вблизи аргентинской столицы Буэнос-Айреса закрыли из-за нашествия ядовитых змей.