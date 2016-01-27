Аргентина страдает от нашествия саранчи - BBC
01:17, 27 января 2016Мир
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Власти Аргентины сообщили, что пытается сдержать "историческое нашествие" саранчи на севере страны.
REUTERS
По словам чиновников, это худшее нашествие вредителей по крайней мере за последние 50 лет, передает BBC Украина.
Насекомые, которые существенно увеличивают популяцию во время умеренного дождевого сезона, угрожают урожаю подсолнечника и хлопка, а также пастбищам для скота.
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На прошлой неделе популярны среди туристов пляжи вблизи аргентинской столицы Буэнос-Айреса закрыли из-за нашествия ядовитых змей.
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