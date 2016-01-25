Евросоюз 1 марта проведет заседание на высшем уровне по борьбе с терроризмом

Об этом заявил министр безопасности и юстиции Нидерландов Ар ван дер Стер на пресс-конференции по итогам первого дня неформальной встречи глав МВД стран ЕС в Амстердаме, передает ТАСС. "1 марта будет проведена встреча на высоком уровне по борьбе с терроризмом", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Европейское полицейское агентство Европол открыло в Нидерландах Европейский центр борьбы с терроризмом (ECTC). Новый центр сосредоточится на борьбе против иностранных боевиков, противодействии незаконному обороту огнестрельного оружия и финансированию терроризма.

Также сегодня Европол предупредил о подготовке группировкой «Исламское государство» терактов в странах ЕС.