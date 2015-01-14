Европол рассказал, от кого стоит ожидать совершения терактов Европе

Так считают в полицейском управлении Евросоюза (Европол), сообщает DW.DE. Угроза терроризма в Европе является в настоящее время самой высокой со времени терактов в США в 2001 году, считают в Европоле. Там подчеркнули, что среди тех, кто выехали в горячие точки, например в Сирию, находятся в основном мужчины. После возвращения они несут угрозу совершения терактов, подобных парижских, сказал руководитель Европола Роб Уэйнрайт, выступая перед британским парламентом.

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Его учреждение уже имеет список из около 2500 подозреваемых из разных стран. Кроме Сирии и Ирака, угрозу представляют террористические сети в Африке и на Аравийском полуострове.

По словам Роба Уэйнрайт, для противодействия этой угрозе необходимо сотрудничество между спецслужбами и технологическими компаниями, поскольку социальные медиа широко используются для вербовки и пропаганды экстремизма. В Европоле также сообщили о росте связей между экстремистами и организованным криминалитетом.