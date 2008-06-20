Рауль Кастро делает успехи

Европейский Союз снял санкции, наложенные на Кубу в 2003 году в знак протеста против тюремного заключения кубинскими властями более 70 диссидентов.

Как сообщает Би-Би-Си, в то же время Еврокомиссар по внешним связям Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявила, что ЕС будет продолжать следить за ситуацией в сфере соблюдения прав человека в этой стране.

Наблюдатели отмечают, что отмена санкций в отношении Кубы носит скорее символический характер, однако все равно может рассматриваться как успех правительства Рауля КАСТРО.

По словам Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, главы европейских стран хотят продемонстрировать поддержку перемен на Кубе после того, как Р.КАСТРО принял бразды правления из рук своего брата Фиделя.

"Кубинцам также совершенно четко будет указано, что они еще должны сделать в плане освобождения заключенных и вообще в области соблюдения прав человека", - заявила она на саммите ЕС в Брюсселе.