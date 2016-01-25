Кремль заподозрил Турцию в стягивании крупной группировки военных к сирийской границе

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявляет, что информация о подготовке к строительству российской авиабазы неподалеку от сирийско-турецкой границы в районе Аль-Камышлы не соответствует действительности.

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"Никаких "новых" авиабаз или дополнительных аэродромов "подскока" для российских военных самолётов на территории Сирийской Арабской Республики нет и создавать не планируется. Опубликованные британским изданием "The Times" домыслы по этому поводу — дилетантский фарс, либо неуклюжая попытка информационного прикрытия стягивания Турцией к сирийской границе в районе Аль-Камышлы крупной группировки войск", — цитируют Конашенкова "РИА Новости".

По его словам, время полета самолетов российской авиагруппы в Сирии до любой цели в самой удаленной точке этой страны составляет около получаса.

"Поэтому всерьез рассуждать о размещении российской авиации в расположенном на сирийско-турецкой границе населенном пункте Аль–Камышлы могут только абсолютные профаны", - заключил Конашенков.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделение российских военных, а также инженеры были замечены в окрестностях заброшенного аэродрома неподалеку города Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии.