Иран призывает Саудовскую Аравию к снижению напряженности
Иран и Саудовская Аравия должны сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в отношениях, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Мы готовы рассмотреть любую инициативу, которая поможет региону стать более стабильным и, конечно, безопасным, чтобы мы могли бороться с реальной проблемой и реальной угрозой в регионе, которой являются терроризм, экстремизм и межконфессиональная вражда", - заявил Аракчи, передает BBC.
Читайте такжеВ Иране арестовали 100 человек по делу о нападении на посольство Саудовской Аравии
Напомним, Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном после резких заявлений Тегерана в связи с казнью в Эр-Рияде известного шиитского проповедника Нимра аль-Нимра и последовавшего разгрома демонстрантами в Тегеране посольства Саудовской Аравии.
Вслед за Саудовской Аравией о разрыве отношений с Ираном объявили Бахрейн, Судан, и Джибути. Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты и отозвали из Ирана своих послов.
Между тем Иран и Саудовская Аравия являются ключевыми игроками в запланированных мирных переговорах по Сирии.
Читайте такжеЛига арабских государств поддержала Саудовскую Аравию в конфликте с Ираном