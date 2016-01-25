Иран призывает Саудовскую Аравию к снижению напряженности

"Мы готовы рассмотреть любую инициативу, которая поможет региону стать более стабильным и, конечно, безопасным, чтобы мы могли бороться с реальной проблемой и реальной угрозой в регионе, которой являются терроризм, экстремизм и межконфессиональная вражда", - заявил Аракчи, передает BBC.

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Напомним, Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном после резких заявлений Тегерана в связи с казнью в Эр-Рияде известного шиитского проповедника Нимра аль-Нимра и последовавшего разгрома демонстрантами в Тегеране посольства Саудовской Аравии.

Вслед за Саудовской Аравией о разрыве отношений с Ираном объявили Бахрейн, Судан, и Джибути. Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты и отозвали из Ирана своих послов.

Между тем Иран и Саудовская Аравия являются ключевыми игроками в запланированных мирных переговорах по Сирии.

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