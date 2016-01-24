В Дагестане силовики заблокировали автопробег в поддержку Путина и Кадырова (фото)

В Дагестане полиция заблокировала автопробег в поддержку президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщает Slon.ru со ссылкой на дагестанскую газету «Черновик».

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Автопробег был организован сторонниками бывшего главы Пенсионного фонда Дагестана Сагида Муртазалиева, в сентябре 2015 года арестованного Басманным судом Москвы по обвинениям в убийстве и финансировании терроризма. Предполагалось, что пробег станет продолжением митинга в поддержку Путина и Кадырова, прошедшего в Грозном.

Колонны, начавшие движения в Кизляре, Кизилюрте и Хасавюрте, практически сразу были заблокированы ОМОНом. По данным источников «Черновика», сотрудники полиции срывали плакаты с изображениями Путина, Кадырова и Муртазалиева.

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В общей сложности, в пробеге готовились принять участие около трех тысяч машин.

Митинг в поддержку Путина и Кадырова в Грозном состоялся 22 января.