Германия увеличит помощь Турции для решения кризиса мигрантов

Правительство Германии намерено увеличить размер финансовой помощи Турции для решения миграционного кризиса с 36 миллионов до 50 миллионов евро в 2016 году, сообщают РИА Новости со ссылкой на немецкого министра экономического сотрудничества и развития Герда Мюллера.

Немецкое руководство ранее заявило, что Турция играет ключевую роль в решении миграционного кризиса в Европе. Турецкий премьер сказал, что Турции не хватит обещанных ЕС 3 миллиардов евро для решения кризиса мигрантов.

"Мы расширим наше сотрудничество с Турцией в этом году и повысим размер помощи с 36 до 50 миллионов евро", - заявил Мюллер. По его словам, прежде всего, инвестиции пойдут на строительство школ, профессиональное образование и укрепление коммунальной инфраструктуры в приграничных районах Турции.

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"Турция приняла 2,5 миллиона сирийских беженцев. Мы должны дать этим людям перспективы, и мы вносим свой вклад в это", - добавил он. Сам Евросоюз принял за первые девять месяцев 2015 года около 1,2 миллиона мигрантов.

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Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире крупнейший со времен Второй мировой войны.