Верховный муфтий Саудовской Аравии запретил шахматы

Газета поясняет, что аш-Шейх выступил со своим заявлением на телевидении, отвечая на вопросы зрителей на религиозные темы.

Guardian также приводит ссылку на запись эфира. Согласно фетве верховного муфтия, шахматы являются азартной игрой, то есть запрещенной в исламе. В газете посчитали маловероятным, что запрет на шахматы будет реализован в стране на самом деле, а шахматы возведут в статус «незначительных пороков» – таких, как музыка, передает Slon.

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Президент юридического комитета Саудовской шахматной ассоциации Муса Бин Тайли в твиттере предположил, что слова аш-Шейха могут быть советом человеку, который задал вопрос о шахматах, но не требованием отказаться от этой игры всем мусульманам. Также он написал, что на 22 января запланирован турнир, который пройдет в Мекке.