В США резко возросло число преступлений против мусульман

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на исследование Университета штата Калифорния.

Подобные преступления на почве ненависти включают в себя нападения на студенток в хиджабе, поджоги и вандализм в мечетях, угрозы принадлежащим мусульманам компаниям. Президент США Барак Обама и правозащитники предупреждали, что в стране может наблюдаться рост антимусульманских настроений, особенно в Калифорнии, однако анализ показывает, что аналогичные настроения распространяются в том числе и на американских политиков.

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Согласно данным ФБР, за последние годы ежемесячно происходило около 12 преступлений против представителей ислама, в то время как в этом месяце показатель вырос до 36. Отмечается, что после атаки в Сан-Бернардино полиция зафиксировала 18 случаев нападения на мусульман. Тем не менее, криминолог Брайан Левин утверждает, что после теракта 11 сентября 2001 года ситуация была сложнее, и тогда жертвами агрессии американцев стали сотни мусульман.

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По мнению Левина, происходящее связано с не только с тем, что граждане США напуганы недавними терактами, но и с тем, что в американском обществе укоренилось слишком много стереотипов о последователях ислама.