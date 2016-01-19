Die Welt: соглашение с Ираном еще глубже погружает Россию в кризис

В статье Даниэля Экерта под названием "Соглашение с Ираном еще глубже погружает Россию в кризис", опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что 10 лет назад Россия стремилась быть на вершине мира. Подконтрольный государству энергетический гигант Газпром как раз должен был стать крупнейшей компанией в мире, более влиятельной и могущественной, чем Apple или Google.

Уже тогда производитель нефти и газа с рыночной капитализацией в размере почти $300 млрд был номером три, и рекордная биржевая стоимость в триллион долларов казалась только вопросом времени. Владимир Путин представил концепцию авторитарного капитализма с акцентом на сырьевой экспорт и обещал процветание и величие 146 млн россиян.

Сегодня перед лидером Кремля только груда осколков. Ни одна экономика не страдает от снижения цен на нефть так, как Российская Федерация, самая большая страна в мире.

Вскоре у Путина появятся более серьезные проблемы: на международную арену выходит Иран – еще один крупный производитель нефти, который в ближайшие годы создаст конкуренцию России.

После отмены многолетних санкций в отношении Исламской Республики, богатая нефтью страна в Персидском заливе сможет продавать сырье по всему миру. В понедельник известие об отмене санкций заставило цену на нефть марки Brent упасть до $27,67 за баррель (159 л).

Цена на нефть упала критически

Это был самый низкий уровень за 12 лет. Сорт WTI достиг уровня $28,36 – самого низкого с октября 2003 года. С начала года цена на ископаемое топливо снизилась на четверть.

"Теперь Ирану снова разрешено экспортировать нефть и газ. Но дополнительное предложение появится на рынке нефти в неподходящее время. Уже существующий переизбыток вырастет еще больше", - сказал Карстен Фрич из Commerzbank.

По собственным заявлениям, Тегеран намерен увеличить поставки нефти на 500 тыс. баррелей в день. Сейчас страна добывает 2,8 млн баррелей. Уже издано распоряжение об увеличении производства, сообщил глава государственной нефтяной компании Ирана Рокнеддин Джавади. Дополнительные 500 тыс. баррелей соответствуют суточной добыче среднего нефтяного государства, вроде Ливии или Эквадора.

Уже сейчас слишком большое предложение на рынке оказывает давление на цены. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) также способствовала резкому падению цен. Лидер картеля, Саудовская Аравия, следует выбранной стратегии: страна защищает свою долю рынка и с помощью все более низких цен пытается вытеснить конкурентов.

Это касается не только американских компаний, которые добывают нефть с помощью технологии фракинга, но также и российских компаний. Согласно оценкам эксперта по сырью Юджина Вайнберга, в настоящее время ОПЕК добывает примерно на один миллион баррелей в день больше, чем необходимо.

Слишком сильная зависимость от сырья

Перспектива того, что цены на энергоносители в этом десятилетии восстановятся, заметно померкла после соглашения с Ираном. Для России это по-настоящему плохая новость.

Доходы от экспорта сырьевых товаров составляют не менее 50 процентов государственного бюджета. Согласно эмпирическому правилу, снижение цены на нефть в один доллар означает для российского правительства потерю доходов на сумму около двух миллиардов долларов.

Вопрос не в том, сможет ли Россия все еще получать прибыль от продажи энергоносителей. "Частично установки могут выгодно добывать нефть и при цене $11", - говорит Грегор Холек, руководитель фонда в Raiffeisen Capital Management. Однако, при таком уровне доходов новые проекты рассматриваться не будут.

Более того: чтобы сохранить свои расходы, будь то на армию или социальную помощь и пенсии, российское государство должно опираться на высокий доход. До сих пор в бюджете были предусмотрены расходы примерно в 200 млрд евро, при предполагаемом дефиците бюджета в три процента.

Рубль падает до рекордно низкого уровня

Тем не менее, эти расчеты основаны на цене нефти свыше $40. После недавнего спада цен предыдущий бюджет – просто макулатура. В начале недели в Москве премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о мерах по повышению доходов.

Ранее министерство финансов внесло предложение о частичной приватизации энергетической группы Роснефть. "Мы должны понимать, что низкая цена на нефть имеет долгосрочный характер", - заявил министр энергетики Александр Новак газете "РБК".

Валютные рынки и рынки капитала уже наказали Россию. Ранее на этой неделе национальная валюта рубль упала до самого низкого уровня, с тех пор, как обменный курс был отпущен в свободное плавание. За доллар необходимо было заплатить больше 78 руб. Еще в 2014 году доллар стоил 40 руб. Один евро сегодня продают за 86 руб. Это исторически низкая цена.

Кроме того, на российском фондовом рынке также тревожная ситуация: с начала года важный индекс РТС (котируется в долларах) потерял 14 процентов своей стоимости, и, таким образом, упал еще больше, чем индексы западных фондовых бирж, которые также переживают не лучшие времена. Еще один признак кризиса – исчезновение валютных запасов.

Китай сделал ставку на альтернативные отрасли

Нынешний кризис проливает свет на промахи российского руководства, допущенные в последние десятилетия: "Относительное процветание России – как и многих африканских и южноамериканских стран – базируется на сырьевом богатстве. Это привело, в частности, к голландской болезни", - говорит известный эксперт по экономике развития Гельмут Райзен.

Приток иностранной валюты за счет экспорта энергоносителей и металлов, спрос на которые существует во всем мире, привел к тому, что правительство в слишком высокой степени полагалось на эту отрасль экономики. То же самое можно было наблюдать в 60-е годы в Нидерландах, после открытия запасов природного газа – поэтому экономисты говорят о "голландской болезни". Активная диверсификация в многообещающих альтернативных отраслях в России не состоялась, говорит Райзен.

В качестве противоположного примера он приводит Китайскую Народную Республику. В 1980 году китайская экономика по размеру была только как треть экономики Советского Союза. Тогда Дэн Сяопин своими реформами поставил страну на новый курс. "Дэн сам описал свою стратегию такими словами: пересечь реку и почувствовать камни".

Китай импортировал капитал и технологии – также путем копирования того, что получалось у других – и ему удалось достичь подъема в цепи создания стоимости. Совсем иначе произошло в России: "При Ельцине стране сначала назначили шоковую терапию, что закончилось массовой бедностью и присвоением государственных активов несколькими олигархами", - критикует Райзен.

У России больше нет стратегии развития

С тех пор у Москвы, в отличие от Пекина, нет реальной стратегии развития. И ситуация не улучшается: "Россией по-прежнему управляют в царской традиции, за промахи в экономической политике никого не наказывают". Китай сделал ставку на ведущую команду в партии, что позволяет заменять состав правительства.

Неудачи прошлого – одна из основных причин, почему империя Путина столкнулась с огромными экономическими проблемами. Валютные резервы сократились уже на 100 млрд до $317 млрд, хотя отток капитала в последнее время замедлился. "Вместе с ценой на нефть снижается и рост российской экономики", - сказал Петер Сцопо, главный стратег Erste Asset Management.

Осенью был снижен консенсус-прогноз на изменение валового внутреннего продукта с 0,5 процента до минус 0,5. "Если ситуация на рынке нефти не изменится, то это приведет к сокращению", - говорит Сцопо.

Таким образом, России грозит второй год рецессии подряд. В 2015 году экономика уже сократилась почти на четыре процента, как подтвердило новостное агентство ТАСС ранее на этой неделе. По оценкам министра экономики России Алексея Улюкаева, в прошлом году снижение составило от 3,8% до 3,9%.

Москва должна сократить расходы

Москва может частично компенсировать последствия падения цен на нефть с помощью девальвации рубля. Но лишь частично. "Корректировки, т.е. сокращение расходов, в государственном бюджете неизбежны, они лягут на плечи, в основном, частного потребления", - объясняет Сцопо. Население России уже расплачивается за зависимость своей экономики от нефти и газа.

"Доля ископаемых видов топлива в цепи создания стоимости уже несколько снизилась, но все еще находится на уровне 58 процентов", - говорит менеджер фонда Холек. Слабый рубль делает некоторые экспортные товары более привлекательными, например, сельскохозяйственную продукцию, а также оптические приборы или электронику. "Однако, эти секторы относительно небольшие и ни в коем случае не могут заменить сектор природных ресурсов", - признает экономист.

По оценкам МВФ, осенью этого года доход на душу населения в самой большой стране мира может сократиться с $8400 до $8000. Для сравнения, немецкий доход на душу населения составляет $42,400. Тем не менее, в 2013 году, россияне еще могли получать максимальную прибыль в размере $14,500.

Сегодня больше никто не говорит о Газпроме, как о крупнейшем концерне в мире. В мировом рейтинге самых капитализированных компаний, российский энергетический гигант занимает только 250 позицию. Рыночная капитализация упала до менее чем $40 млрд. Sic transit gloria mundi – так проходит мирская слава.