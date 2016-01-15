Россия заявила о начале своей "гуманитарной операции" в Сирии
16:29, 15 января 2016Мир
2572 0
Россия решила развернуть свою "гуманитарную операцию" в Сирии, первая партия "гумпомощи" уже отправлена.
REUTERS
Об этом сообщил начальник главного оперативного управления генштаба РФ Сергей Рудской, передает Би-би-си.
"В настоящее время основная помощь направляется в город Дейр-эз-Зор, который на протяжении длительного времени находится в осаде террористов ИГИЛ", - заявил Рудской.
По его словам, военно-транспортные самолеты Ил-76 ВВС Сирии доставили в Дейр-эз-Зор 22 тонны гуманитарных грузов.
Читайте такжеГенсек ООН о Сирии: голод является военным преступлением - BBC
Напомним, вчера УНИАН сообщал, что Россия и Сирийская Арабская Республика (САР) заключили соглашение о размещении авиагруппы РФ в Сирии на бессрочный период.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter