Россия заявила о начале своей "гуманитарной операции" в Сирии

Об этом сообщил начальник главного оперативного управления генштаба РФ Сергей Рудской, передает Би-би-си.

"В настоящее время основная помощь направляется в город Дейр-эз-Зор, который на протяжении длительного времени находится в осаде террористов ИГИЛ", - заявил Рудской.

По его словам, военно-транспортные самолеты Ил-76 ВВС Сирии доставили в Дейр-эз-Зор 22 тонны гуманитарных грузов.

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Напомним, вчера УНИАН сообщал, что Россия и Сирийская Арабская Республика (САР) заключили соглашение о размещении авиагруппы РФ в Сирии на бессрочный период.