Россия подписала соглашение о бессрочном размещении своей авиагруппы в Сирии (документ)
Россия и Сирийская Арабская Республика (САР) заключили соглашение о размещении авиагруппы РФ в Сирии на бессрочный период.
Об этом говорится в тексте договора от 26 августа 2015 года, опубликованном сегодня на интернет-портале правовой информации.
"Настоящее соглашение заключается на бессрочный период. В случае намерения одной из сторон прекратить действие настоящего соглашения она должна информировать об этом другую сторону в письменной форме. В таком случае применение настоящего соглашения прекращается до истечения одного года с даты получения соответствующего уведомления", - говорится в тексте документа.
Читайте такжеВ Сирии авиация России и Асада впервые провела совместный вылет (видео)Отмечается, что соглашение подписали в Дамаске 26 августа 2015 года в двух экземплярах - на русском и арабском языках - оба текста имеют одинаковую юридическую силу.
Ранее УНИАН сообщал, что более 50 самолетов и вертолетов вошли в состав авиационной группы Воздушно-космических сил России, которая наносит авиационные удары на территории Сирии.