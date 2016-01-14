СМИ: задержанный в Турции гражданин РФ руководил каналом переправки людей в "Исламское государство"
Россиянин Айдар Сулейменов, задержанный в рамках расследования недавнего теракта в центре Стамбула, руководил каналом переправки людей для "Исламского государства".
В том числе Сулейменов планировал переправить двух задержанных вместе с ним граждан России, сообщил источник агентства РИА Новости в турецких силовых ведомствах.
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"По подтвержденным данным, он принимал участие в деятельности террористических организаций, входящих в ИГИЛ, организовывал и руководил работой устойчивого канала переправки людей с территории РФ в ИГИЛ. Именно он организовал выезд в ближневосточные страны задержанных в Турции одновременно с ним граждан РФ Руслана Хайбуллова и Камалудина Бабаева", - сообщил источник агентства.
Как сообщал УНИАН, 12 января утром в центре Стамбула у площади Султанахмет прогремел мощный взрыв. По официальным данным, погибли 11 человек, 15 человек были ранены. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.