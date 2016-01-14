Российские эксперты сделали очередные "сенсационные открытия" по МН17, раскритиковав голландских следователей

Об этом говорится в письме замглавы Росавиации Олега Сторчевого в адрес председателя Совета по безопасности Нидерландов Тьеббе Яустры, сообщает ТАСС.

В отчете, представленном Советом 13 октября 2015 года, сообщалось, что Boeing был сбит ракетой серии 9М38, которая несла боеголовку 9Н314М. Голландская сторона пришла к выводу, что лайнер обстреляли из зенитного комплекса "Бук".

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"Если и предполагать, что самолет был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса типа "Бук", то приведенные в отчете характеристики осколков не соответствуют характеристикам поражающих элементов боевой части 9Н314М", - считает российская сторона.

Специалисты Москвы утверждают, что массово-габаритные характеристики двух осколков, которые привели комиссию к выводу о применении боеголовки 9Н314М, "не согласуются с результатами натурных испытаний и экспериментов".

Кроме того, по версии Росавиации, "химический состав осколков, опубликованный в окончательном отчете, противоречит выводу об их принадлежности боевой части 9Н314М".

"Характеристики пробоин на фрагментах самолета не соответствуют характеристикам пробоин, которые образуются при взрыве боевой части 9Н314М", - указывается в письме Сторчевого.

Он заявил, что по итогам неких натурных испытаний выяснилось, что на внешней обшивки самолета должно было остаться множество пробоин характерной формы. "На фрагментах самолета "Боинг-777"... пробоин с подобной формой нет", - подчеркнул замглавы Росавиации.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области.

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Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит ракетой "Бук".

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа «произошла вследствие детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук"на востоке Украины".

Председатель Совбеза Нидерландов заявил, что в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Нидерланды опубликуют окончательный доклад по катастрофе самолета Boeing рейса MH17 весной 2016 года.