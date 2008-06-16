Иран выводит деньги из банков Европы

Иран вывел из Европы финансовые активы на сумму 75 миллиардов долларов США, сообщает Reuters со ссылкой на иранский еженедельник Shahrvand-e Emrouz.

Цель этого шага, предпринятого по указанию Махмуда Ахмадинеджада, - не дать заморозить иранские счета в рамках предложенных Европейским Союзом санкций.

Европейцы грозят ввести против Ирана новые санкции, если руководство страны не откажется от своей ядерной программы, которую на Западе считают направленной на создание оружия массового уничтожения.

Shahrvand-e Emrouz цитирует заместителя министра иностранных дел Ирана Мохсена Тале (Mohsen Talaie), который рассказал, что часть хранившихся в банках Европы иранских активов была переведена в золото и акции, а другая переведена в азиатские банки.

Издание не уточняет, в течение какого срока активы выводились из Европы. Власти Ирана пока сообщение еженедельника не прокомментировали. Другая иранская газета, Etemad-e Melli, на прошедшей неделе сообщала о том, что процесс вывода активов начался, но о сумме средств речь не шла.

В субботу Иран в очередной раз отверг возможность прекращения своей ядерной программы, которого добиваются США и ЕС. Позицию иранского руководства не изменило предложение, сделанное в мае шестью странами - США, Великобританией, Россией, Китаем, Германией и Францией. Ядерные державы предлагали Ирану помощь в развитии мирного атома в обмен на отказ от самостоятельного обогащения урана.

Лента.ру