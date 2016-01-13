Медведев признал обнищание россиян из-за падения цен на нефть

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе выступления на VII Гайдаровском форуме.

По словам Медведева, «на новом мировом фоне обострились российские собственные структурные проблемы: очевидный дефицит источников экономического роста и экспортных доходов помимо сырьевого сектора».

«Резонанс трудностей этого года привел к сокращению объемов производства, снижению деловой и инвестиционной активности, но самое главное (и самое серьезное для нас) – к падению доходов людей», - сказал он.

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«Многие стали беднее, пострадал средний класс. Это, пожалуй, самые болезненные последствия экономических ударов прошлого года, ведь в последние 15 лет мы добились серьезных успехов в борьбе с бедностью. Это была наша осознанная политика – работать в первую очередь на социальную сферу, на рост благосостояния, иногда даже в ущерб структурным преобразованиям, которые никогда и нигде не проходят безболезненно для людей», - добавил российский премьер.

По его словам, реформа – «это всегда больно, поэтому на сверхдоходы от нефтяного сектора повышались зарплаты и пенсии».

«Мы, конечно, проводили модернизацию, но не теми темпами, которые могли быть, если бы у нас не было таких социальных расходов. На протяжении всего предшествующего периода доходы людей увеличивались быстрее, чем рост экономики. Если хотите, рост благосостояния обгонял модернизацию. В итоге с начала 2000-х годов мы сократили масштабы бедности вдвое», - сказал Медведев.

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«Сегодня все стало труднее. Особенно серьезно кризис ударил по социально уязвимым гражданам, по тем, кто может надеяться только на помощь государства», - подчеркнул он.

Как заявил Медведев, минувший год «действительно был тяжелым, может быть, самым тяжелым за последнее десятилетие».

«Нашей экономике давно не приходилось сталкиваться с такими мощными, а главное - синхронными вызовами, как резкое падение цен на нефть, санкционное давление и наметившееся изменение всей парадигмы мировой экономики», - сказал он.