Обама призвал Конгресс санкционировать использование военной силы против ИГ

Об этом сообщает РИА Новости.

"Если этот созыв конгресса серьезно настроен относительно того, чтобы выиграть эту войну, и хочет послать сигнал нашим войскам и всему миру, вы должны наконец санкционировать использование военной силы против ИГ", — заявил Обама в ежегодном обращении к конгрессу.

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"Но американский народ должен знать, что с одобрения конгресса или без него ИГ получит тот же урок, что и террористы до них. Если вы сомневаетесь, что Америка или я сам недостаточно преданы тому, чтобы отдать справедливость, спросите Усаму бен Ладена", — добавил президент США, ссылаясь на ликвидацию в 2011 году лидера террористической группировки "Аль-Каиды" американским спецназом.

К этому времени США осуществляют удары по ИГ без санкции Конгресса, опираясь на полномочия президента. Разрешение Конгресса может (но не обязательно) означать более длительную операцию.