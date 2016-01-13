Обама призвал Конгресс санкционировать использование военной силы против ИГ
Президент США Барак Обама предложил конгрессу санкционировать использование военной силы против террористической группировки "Исламское государство".
Об этом сообщает РИА Новости.
"Если этот созыв конгресса серьезно настроен относительно того, чтобы выиграть эту войну, и хочет послать сигнал нашим войскам и всему миру, вы должны наконец санкционировать использование военной силы против ИГ", — заявил Обама в ежегодном обращении к конгрессу.
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"Но американский народ должен знать, что с одобрения конгресса или без него ИГ получит тот же урок, что и террористы до них. Если вы сомневаетесь, что Америка или я сам недостаточно преданы тому, чтобы отдать справедливость, спросите Усаму бен Ладена", — добавил президент США, ссылаясь на ликвидацию в 2011 году лидера террористической группировки "Аль-Каиды" американским спецназом.
К этому времени США осуществляют удары по ИГ без санкции Конгресса, опираясь на полномочия президента. Разрешение Конгресса может (но не обязательно) означать более длительную операцию.