Власти Ирана намерены участвовать в разрешении конфликта в Сирии

Об этом заявил специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, передает kommersant.ru со ссылкой на Reuters.

Кроме этого, Стаффан де Мистура добавил, что на прошлой неделе совершил визит в Эр-Рияд, в ходе которого власти Саудовской Аравии также пообещали, что разрыв дипломатических отношений с Ираном не повлияет на их усилия по урегулированию сирийского конфликта.

Читайте такжеСаудовская Аравия пригрозила Ирану новыми санкциямиВпервые с момента начала конфликта между Тегераном и Эр-Риядом из-за казни шиитского проповедника Нимра ан-Нимра власти Ирана приняли меры по деэскалации ситуации. Руководство страны фактически самоустранилось от нападений протестующих на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде, после которых Эр-Рияд разорвал дипотношения с Тегераном.

Глава МВД Ирана Абдолреза Рахмани-Фазли осудил нападение на диппредставительства Саудовской Аравии и уволил заместителя генерал-губернатора Тегерана, который не предотвратил их, «не выполнив вовремя свои обязанности». Вместе с тем власти Ирана объявили о начале в связи со случившимся полномасштабного расследования.