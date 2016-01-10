Иракские военные сообщили о смерти заместителя лидера ИГ
11:06, 10 января 2016Мир
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Иракские военные заявили о гибели заместителя лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади Асси Али Мухаммеда Насера аль-Обейди.
REUTERS
Как сообщает CNN, он был якобы убит в результате авиаудара по населенному пункту Барвана около города Хадита (провинция Анбар).
Аль-Обейди командовал подразделениями ИГ в западной части Ирака и в восточной Сирии.
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По данным военных, при Саддаме Хусейне он служил в элитной Республиканской гвардии Ирака, которая обеспечивала личную безопасность иракского лидера. После дезертирства он был арестован. В 2013 году сбежал из тюрьмы Абу-Грейб и присоединился к ИГИЛ.
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