Опубликовано видео запуска иранских ракет рядом с американским авианосцем

Видео, снятое с борта американского вертолета, было опубликовано на сайте издания Military Times, получившего его от военных в ответ на свой запрос.

На короткой черно-белой видеозаписи видна группа из пяти небольших кораблей, вероятно, ракетных катеров Иранской революционной гвардии (Корпуса стражей Исламской революции). При этом с одного из катеров было запущено минимум три ракеты. Рядом с катерами видно большое торговое судно.

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Напомним, в конце декабря власти США обвинили Иран в проведении в международных водах учебных стрельб неуправляемыми ракетами на расстоянии 1,37 километра от авианосца Harry S. Truman, которого сопровождали американский эсминец Bulkeley и французский фрегат. США назвали действия Ирана «безосновательной провокацией», Тегеран же эти обвинения отверг, заявив, что никаких учений в Ормузском проливе в указанное время не было.