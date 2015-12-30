Иран провел стрельбы рядом с проходящим американским авианосцем
Рядом с проходившим в Ормузском проливе авианосцем «Гарри Трумэн» корабли иранской Революционной гвардии провели учебные стрельбы. Несколько неуправляемых ракет были выпущены в 1300 метрах от американского судна.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на NBC News.
В этот момент в этой же зоне акватории находились французский фрегат, американский эсминец «Баркли» и коммерческие суда. Корабли ВМС США, как отмечается, были «в международно признанной полосе морского движения», не заходя в территориальные воды каких-либо стран.
Прямая связь между флотами США и Ирана не осуществлялась, однако Иран заранее выдал предупреждение по радио для морских судов, что собирается произвести стрельбы. После этого были выпущены ракеты в сторону от находившихся в проливе кораблей. Стрельбы велись справа от проходящего авианосца.
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Официальные лица в США отметили, что иранцы явно не целились в корабли, однако охарактеризовали это мероприятие как «излишне провокационное и опасное».
Ранее УНИАН сообщал, что с находящегося в Персидском заливе американского атомного авианосца ВМФ США «Гарри Трумэн» во вторник, 29 декабря, совершили первые вылеты самолеты с целью нанесения ударов по позициям «Исламского государства».