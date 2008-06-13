НАТО предлагает Украине "второй стратегический обзор"

Министры обороны стран НАТО предлагают Украине провести второй стратегический оборонный обзор.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении по итогам сегодняшнего заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны, которое состоялось в Брюсселе.

«Министры обороны стран Альянса предлагают Украине провести, консультируясь со странами НАТО, второй стратегический оборонный обзор», говорится в заявлении.

В документе отмечается, что в ходе заседания комиссии Украина-НАТО были рассмотрены усилия украинской власти по реформированию сектора безопасности. При этом министры обороны стран – членов НАТО призвали Украину уделить особое внимание реформам специальных служб, а также приняли во внимание просьбу Украины о дальнейшей поддержке со стороны Альянса имплементации этих реформ.

Министры обороны стран НАТО также еще раз отметили, что Альянс продолжит оказывать поддержку Украине в осуществлении реформ в секторе обороны и безопасности, в частности, в рамках совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонной реформе.

Кроме того, стороны в совместном заявлении еще раз подтвердили поддержку усилий, направленных на решение проблемных вопросов, которые могут быть следствием реформ в секторе обороны и безопасности.