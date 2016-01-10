НАТО признало афганскую армию небоеспособной - СМИ

Военное руководство сил НАТО в Афганистане считает небоеспособной большую часть национальной армии страны, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные издания Der Spiegel.

"Афганская национальная армия практически неспособна вести боевые операции. К такому заключению пришло руководство сил НАТО в Афганистане, подводя итоги 2015 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из 101 пехотного подразделения афганских вооруженных сил по всей стране лишь одно признано полностью боеспособным. Еще 38 подразделений имеют "значительные проблемы". Десять батальонов численностью по 600 солдат вообще не готовы к боевым действиям.

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Согласно докладу командующего миссией НАТО в Афганистане генерала армии США Джона Кэмпбелла, особенно тяжелая ситуация сложилась в конфликтных регионах на юге страны, где террористическое движение "Талибан" захватывает все большие территории. Из 17 афганских батальонов в провинциях Кандагар и Забуль 12 с трудом могут оказать сопротивление боевикам. При этом ежедневные потери афганской армии в 2015 году составляли 42 человека.

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"Общее количество погибших за прошедший год афганских военнослужащих превысило 8 000 человек, что на 42 процента выше, чем годом ранее. Учитывая большое число дезертиров и перебежчиков на сторону талибов, вооруженные силы Афганистана теряют ежегодно треть своих солдат", - отмечает издание.