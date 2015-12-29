Пентагон таки подтвердил и поздравил иракские войска с освобождением Эр-Рамади от боевиков ИГИЛ
07:46, 29 декабря 2015Мир
1359
Глава Пентагона Эштон Картер поздравил Ирак в связи с освобождением иракскими военными города Эр-Рамади от боевиков террористической группировки «Исламское государство».
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
«Сейчас важно для иракского правительства... воспользоваться этой возможностью, чтобы поддержать мир в Рамади, предотвратить возвращение ИГ и других экстремистов и содействовать возвращению граждан обратно в город», - сказал он в заявлении.
Читайте такжеПремьер Ирака назвал 2016-й годом окончательной победы над ИГИЛ
Ранее Пентагон не подтверждал освобождение Рамади.
Как стало известно, контртеррористические силы Ирака подняли флаг над зданием правительства в Эр-Рамади.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter