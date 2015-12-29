Пентагон таки подтвердил и поздравил иракские войска с освобождением Эр-Рамади от боевиков ИГИЛ

Об этом сообщает Reuters.

«Сейчас важно для иракского правительства... воспользоваться этой возможностью, чтобы поддержать мир в Рамади, предотвратить возвращение ИГ и других экстремистов и содействовать возвращению граждан обратно в город», - сказал он в заявлении.

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Ранее Пентагон не подтверждал освобождение Рамади.

Как стало известно, контртеррористические силы Ирака подняли флаг над зданием правительства в Эр-Рамади.